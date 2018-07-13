Остапенко: при счёте 3:5 во втором сете подумала, что могу переломить игру

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (12) прокомментировала собственное поражение от немки Анжелики Кербер (11) в полуфинале Уимблдона – 3:6, 3:6.



«Когда при счёте 3:5 во втором сете у меня было несколько брейк-пойнтов, промелькнула мысль, что я могу переломить ход матча. Анжелика начала допускать не присущие ей ошибки, но я снова начала торопиться и снова сделала несколько невынужденных ошибок.



Минувшие две недели выдались отличными. Я хорошо провела турнир, вернув былую уверенность в себе», – цитирует Остапенко пресс-служба Уимблдона.

В финале уимблдонского турнира Анжелика Кербер встретится с американкой Сереной Уильямс (25).

Остапенко: условия на Центральном корте дали Кербер преимущество