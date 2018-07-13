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Кузнецова прекратила сотрудничество с Карлосом Мартинесом

Кузнецова прекратила сотрудничество с Карлосом Мартинесом
Теннис / WTA

Экс-вторая ракетка мира россиянка Светлана Кузнецова заявила о прекращении сотрудничества с Карлосом Мартинесом – тренером, работавшим в её команде с 2012 года.

«Некоторые вещи рано или поздно подходят к концу. Непросто прощаться с близкими людьми. Мы прошли невероятный путь вместе. Буду всегда благодарна Карлосу за совместное сотрудничество и за всё пройденное за эти годы, спасибо за сотрудничество», – написала Светалана в своём «инстаграме».

По итогам Уимблдона 33-летняя россиянка опустится на 131-ю позицию в рейтинге WTA.

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