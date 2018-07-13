Д. Макинрой: когда Надаль и дель Потро обнялись после игры, я заплакал

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой признался, что мужские четвертьфиналы на Уимблдоне вызвали у него немало эмоций, и особо выделил встречу испанца Рафаэля Надаля и аргентинца Хуан-Мартина дель Потро, в которой уроженец Манакора победил в пяти партиях.

«Я думал, что матч Андерсона с Федерером был потрясающим, но должен сказать, что игра Надаль — дель Потро — это один из лучших четвертьфиналов Уимблдона, которые я видел. Когда они обнялись после игры, я заплакал. Эти два парня делали нечто невероятное на корте.

В пятом сете я просто откинулся на спинку кресла и сказал себе: «Не будь дураком, ничего не говори, пусть эти ребята всё делают сами». Я никогда не видел столь мощного удара с форхенда, как у дель Потро. Но у Рафы оказалось больше энергии. Усилия, желание победить и интенсивность Рафы после 4 часов и 45 минуты игры могут вдохновить любого человека, который хочет стать профессиональным теннисистом", — цитирует Макинроя Daily Express.

Дель Потро: я хотел остаться на корте на всю ночь, но Рафа подошёл и обнял меня