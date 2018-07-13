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Азаренко — о выходе в 1/2 финала Уимблдона: Маррей вовремя вышел на первый план

Азаренко — о выходе в 1/2 финала Уимблдона: Маррей вовремя вышел на первый план
Теннис / Уимблдон 2018

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала собственный выход в 1/2 финала Уимблдона в смешанном разряде. Экс-первая ракетка мира выступает в паре с британцем Джейми Марреем, который является действующим победителем турнира. Швейцарка Мартина Хингис, вместе с которой он выиграл соревнования в прошлом году, завершила профессиональную карьеру.

«Мы двигаемся вперёд матч за матчем. У нас уже были сложные встречи, и благодаря этому мы стали сильнее как пара.

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В последнем матче Джейми вышел на первый план, когда это было нужно больше всего», – цитирует Азаренко Tennis World USA.

За выход в финал Азаренко и Маррей поборятся с британцами Джеем Кларком и Хэрриет Дарк.

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