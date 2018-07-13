Панова проиграла Кужмовой в четвертьфинале турнира ITF в Будапеште

Российская теннисистка Александра Панова (LL) не смогла пробиться в полуфинал турнира ITF в Будапеште (Венгрия), в двух партиях проиграв представительнице Словакии Виктории Кужмовой, посеянной под первым номером, со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Александра дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал Кужмова поспорит со своей соотечественницей Анной Шмидловой (3).