Виландер: в матче с Надалем Джоковичу нужна хорошая подача и удача

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер оценил шансы серба Новака Джоковича на победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона.

«Думаю, в этом матче Джоковичу нужна хорошая подача и удача. Вопрос в том, будет ли он принимать верные решения и верить в свою победу. Я считаю проблемой то, что Новак не выигрывает матчей в такой упорной борьбе, как Надаль.

После травмы локтя Новак сумел прибавить. Кажется, ему комфортно на траве, его уверенность в себе вернулась. Сложно сказать, насколько он далёк от пика формы, но, наверное, он думает: «Я не могу поверить, что так здорово играю сейчас», — цитирует Виландера Daily Express.