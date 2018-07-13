Д. Маррей: после четвертьфинального матча у меня появилось несколько седых волос

Британский теннисист Джейми Маррей прокомментировал успешное выступление в смешанном разряде Уимблдона в паре с белорусской Викторией Азаренко. Британо-белорусский дуэт вышел в 1/2 финала соревнований, где сыграет с Джеем Кларком и Хэрриет Дарт.



«Дарк и Кларк в прекрасной форме – они победили у ряда серьёзных соперников, но рано или поздно это должно закончиться. После нашего последнего матча у меня появилось несколько седых волос. Было несколько сумасшедших розыгрышей, но мы справились», – цитирует Маррея Tennis World USA.



Джейми Маррей является действующим победителем турнира. Швейцарка Мартина Хингис, вместе с которой он выиграл соревнования в прошлом году, завершила профессиональную карьеру.