Калинская вышла в полуфинал турнира ITF в Контрексевиле

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в полуфинал турнира ITF в Контрексевиле (Франция) с призовым фондом $ 100 тыс. В четвертьфинале она в трёх партиях обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр (7) со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. Россиянка дважды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 13 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал Калинская поспорит с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания, 5) — Патти Шнидер (Швейцария).