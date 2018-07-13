Филиппуссис, Гонсалес, Хаас и Грожан устроили шоу на Турнире легенд Уимблдона

Бывшие профессиональные теннисисты Марк Филиппуссис, Томми Хаас, Себастьян Грожан и Фернандо Гонсалес повеселили публику, собравшуюся на просмотр матча группового этапа Турнира легенд Уимблдона.

Пока Филиппуссис и Гонсалес обменивались ударами с задней линии, стоявшие у сетки Грожан и Хаас достали второй мяч и принялись разыгрывать между собой. По итогам шуточного розыгрыша судья на вышке засчитал сразу два очка в пользу Гонсалеса и Грожана.

Итоговую победу одержала пара Марк Филиппуссис (Австралия) / Томми Хаас (Германия) – 6:3, 6:4.