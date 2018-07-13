Александрова победила Жабер в четвертьфинале турнира ITF в Будапеште

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире ITF в Будапеште (Венгрия) под восьмым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Екатерина дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Венгрии Александрова поспорит с украинкой Даяной Ястремской.