Ли На: я не скучаю по теннису

Экс-вторая ракетка мира китаянка Ли На рассказала о жизни после завершения карьеры.



«Я действительно не скучаю по теннису. Семья для меня стоит на первом месте», – цитирует 36-летнюю китаянку CNN.



В 2019 году выйдет биографический фильм, основанный на книге Ли На «Моя жизнь».



«Я не скажу, кто сыграет меня в кино. Она продолжает тренироваться и уже набрала 15 кг для роли. Тем не менее она всё ещё недостаточно сильна, чтобы сыграть профессионального спортсмена», — сказала теннисистка.



На счету Ли На две победы на турнирах «Большого шлема». В 2011 году ей удалось выиграть «Ролан Гаррос», а три года спустя – Australian Open. Через девять месяцев после победы в Мельбурне теннисистка неожиданно объявила о завершении карьеры.

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