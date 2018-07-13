Циципас снялся с турниров в Бостаде и Гштааде

Первая ракетка Греции Стефанос Циципас принял решение об отказе от участия в двух грунтовых соревнованиях в Бостаде и Гштааде. Ранее 19-летний теннисист планировал сыграть на обоих турнирах, но после успешного выступления на Уимблдоне принял решение взять паузу.



«Физическая усталость, которая накопилась за время выступления на Уимблдоне и других турнирах, не позволит мне сыграть на 100% в Бостаде и Гштааде. Я всегда привык отдавать на корте на все сто, но смена покрытия делает невозможным моё участие на этих турнирах», – сообщил Циципас у себя в «инстаграме».



На Уимблдоне-2018 Циципас сумел выйти в четвёртый круг, где уступил будущему полуфиналисту Джону Иснеру (9).