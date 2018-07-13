Меликар и Пешке вышли в финал Уимблдона в парном разряде

Американка Николь Меликар и чешка Квета Пешке (12) пробились в финал Уимблдона в парном разряде. Они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань (6) со счётом 6:3, 4:6, 7:5.



Продолжительность полуфинального поединка составила 2 часа 16 минут. Победители выполнили 5 подач навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Дабровски и Сюй Ифань 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



В финальном поединке Меликар и Пешке встретятся с победительницами матча Алиция Росольска (Польша) / Эбигейл Спирс (США) – Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (обе – Чехия, 3).

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