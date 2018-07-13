Феррейра: Джокович не сможет обыграть Надаля, если Рафа будет в хорошей форме

Южноафриканец Уэйн Феррейра, дважды доходивший до полуфинала на Australian Open, поделился мнением о предстоящей игре с участием Новака Джоковича (12) и Рафаэля Надаля (2).



«Многое будет зависеть от того, как Рафа восстановится после тяжелейшего четвертьфинала с дель Потро. Если у него не возникнет проблем в физическом плане, то он станет победителем турнира. Джокович демонстрирует отличный теннис, но мне кажется, что сейчас он не в состоянии обыграть Рафу, если тот будет в хорошей форме. Новак должен грамотно обороняться, но при этом ему также необходимо действовать в агрессивном ключе», — сказал Феррейра в интервью Sport Klub.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джокович – Надаль, победитель которого получит путёвку в финал Уимблдона.

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.