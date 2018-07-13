Крейчикова и Синякова стали вторыми финалистками Уимблдона в парном разряде

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали путёвку в финал Уимблдона в парном разряде. Спортсменки, посеянные под третьим номером, обыграли американку Эбигейл Спирс и представительницу Польши Алицию Росольскую со счётом 7:5, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Дуэт из Чехии обошёлся без подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Росольской и Спирс 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.



В финальном поединке Крейчикова и Синякова сразятся с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке.

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