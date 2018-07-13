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Крейчикова и Синякова стали вторыми финалистками Уимблдона в парном разряде

Крейчикова и Синякова стали вторыми финалистками Уимблдона в парном разряде
Теннис / Уимблдон 2018

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали путёвку в финал Уимблдона в парном разряде. Спортсменки, посеянные под третьим номером, обыграли американку Эбигейл Спирс и представительницу Польши Алицию Росольскую со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Дуэт из Чехии обошёлся без подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Росольской и Спирс 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 7 упущенных брейк-пойнтов.

В финальном поединке Крейчикова и Синякова сразятся с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке.

Уимблдон — парный разряд (ж) 2018. 1/2 финала
13 июля 2018 года, пятница. 17:40 МСК
Алиция
Росольска
Эбигейл
Спирс
Барбора
Крейчикова
Катержина
Синякова
5:7 4:6
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