Колумбиец Фара условно дисквалифицирован и оштрафован за рекламу букмекера

Колумбийский теннисист Роберт Фара получил условную дисквалификацию на три месяца, а также был оштрафован на $ 5 тыс., информирует Tennis Integrity Unit.



31-летний спортсмен, занимающий 16-е место в парном рейтинге ATP, получил такое наказание за то, что в феврале опубликовал твит о букмекерской компании. Теннисистам запрещено иметь какое-либо отношение к ставкам, поэтому впоследствии Фара удалил сообщение, принёс извинения и помог в разбирательстве.



В этом сезоне Фара стал финалистом Australian Open, а также одержал победу на «Мастерсе» в Риме в паре с соотечественником Хуаном Себастьяном Кабалем.

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