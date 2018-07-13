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Азаренко и Д. Маррей вышли в финал Уимблдона в миксте

Азаренко и Д. Маррей вышли в финал Уимблдона в миксте
Теннис / Уимблдон 2018

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей обеспечили себе место в финале Уимблдона в миксте. Они обыграла дуэт из Великобритании Джей Кларк/Хэрриет Дарт (WC) со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 54 минуты. Азаренко и Маррей выполнили 4 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету британского тандема 3 эйса и 2 упущенных брейк-пойнта, двойных ошибок у Кларка и Дарт не было.

В финальном матче Азаренко и Маррей встретятся с победителями поединка Катарина Среботник (Словения)/Майкл Винус (Австралия, 9) — Николь Меликар (США)/Алехандро Пейя (Австрия, 11).

Уимблдон — микст 2018. 1/2 финала
13 июля 2018 года, пятница. 19:40 МСК
Джей
Кларк
Хэрриет
Дарт
Джейми
Маррей
Виктория
Азаренко
2:6 2:6
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