Андерсон: надеюсь, что формат пятого сета на ТБШ будет изменён

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон (8) поделился эмоциями после победы над американцем Джоном Иснером (9) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:6 (7:9), 6:4, 26:24 в полуфинале Уимблдона. Для выхода в финал южноафриканцу потребовалось шесть с половиной часов.



«Играть в таких условиях очень тяжело для обоих спортсменов. В концовке складывается ощущение, что матч закончится вничью, но кто-то должен был победить. Джон — отличный парень, поздравляю его с таким замечательным выступлением на этом турнире. Полуфинал — серьёзное достижение, и я знаю, что Джон вернётся ещё более сильным, чем раньше.



Очень тяжело восстановиться после такого изнурительного поединка. Надеюсь, что формат пятого сета на турнирах «Большого шлема» будет изменён. Впрочем, я вышел в финал, теперь необходимо подойти к нему настолько свежим, насколько это возможно», — цитирует Андерсона официальный сайт турнира.



В финале Андерсон встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.