Иснер: чувствую себя паршиво, потребуется несколько дней на восстановление

Американец Джон Иснер (9) прокомментировал поражение от представителя ЮАР Кевина Андерсона (8) со счётом 6:7 (6:9), 7:6 (7:5), 7:6 (9:7), 4:6, 24:26 в полуфинале Уимблдона. Встреча продолжалась 6 часов 36 минут.



«Чувствую себя паршиво, мне потребуется несколько дней на восстановление. Я согласен с Кевином: формат пятого сета нужно менять, теннисистам необходим тай-брейк. Рекорд по продолжительности среди полуфинальных матчей? Меня это не волнует. Самое главное, что я потерпел поражение, и это оставляет неприятный осадок.



Я сделал всё, чтобы выдержать многочасовой марафон: пил воду, ел бананы. У меня не было никаких проблем. Андерсон — очень хороший игрок, это настоящий профессионал. Кевин провёл очень много времени на корте, поэтому победитель второго матча будет фаворитом финала», — приводит слова Иснера Ubitennis.



В финале Андерсон встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

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