Полуфинал Джокович — Надаль перенесён на субботу, серб ведёт 2:1 по сетам

Полуфинальный матч Уимблдона-2018 с участием серба Новака Джоковича (12) и испанца Рафаэля Надаля (2) был перенесён на субботу, 14 июля, поскольку спортсмены не успели уложиться в отведённые сроки.



К тому моменту теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты. Джокович выиграл первый сет со счётом 6:4, но вторая партия осталась за Надалем – 6:3. Судьбу третьего сета решил тай-брейк, и на этот раз успех снова был на стороне уроженца Белграда.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Джокович – Надаль.



Победитель этого матча встретится в финале с южноафриканцем Кевином Андерсоном (8), который в драматичном поединке одолел американца Джона Иснера (9), выиграв решающий сет со счётом 26:24.

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.