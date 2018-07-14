Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Полуфинал Джокович — Надаль перенесён на субботу, серб ведёт 2:1 по сетам

Полуфинал Джокович — Надаль перенесён на субботу, серб ведёт 2:1 по сетам
Теннис / Уимблдон 2018

Полуфинальный матч Уимблдона-2018 с участием серба Новака Джоковича (12) и испанца Рафаэля Надаля (2) был перенесён на субботу, 14 июля, поскольку спортсмены не успели уложиться в отведённые сроки.

К тому моменту теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты. Джокович выиграл первый сет со счётом 6:4, но вторая партия осталась за Надалем – 6:3. Судьбу третьего сета решил тай-брейк, и на этот раз успех снова был на стороне уроженца Белграда.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Джокович – Надаль.

Победитель этого матча встретится в финале с южноафриканцем Кевином Андерсоном (8), который в драматичном поединке одолел американца Джона Иснера (9), выиграв решающий сет со счётом 26:24.

Уимблдон (м) 2018. 1/2 финала
14 июля 2018 года, суббота. 15:00 МСК
Новак
Джокович
Рафаэль
Надаль
6:4 3:6 7:6
Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона
Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент