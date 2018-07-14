Руседски выступил за введение тай-брейка в решающем сете на всех ТБШ

Экс-четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски считает, что нужно вводить тай-брейки во всех решающих партиях на турнирах «Большого шлема».



13 июля южноафриканец Кевин Андерсон (8) одолел американца Джона Иснера (9) в полуфинале Уимблдона, выиграв пятый сет со счётом 26:24. Продолжительность поединка составила 6 часов 36 минут.



«На мой взгляд, следует ввести тай-брейки в решающих сетах на всех турнирах «Большого шлема». Матчи станут более драматичными, а у теннисистов появится возможность восстановиться к следующему поединку», — написал Руседски на своей странице в сети «Твиттер».



Единственным мэйджором, на котором спортсмены играют тай-брейк в решающей партии, остаётся US Open.