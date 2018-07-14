Чхун Хён получил «уайлд-кард» на турнир в Атланте

Теннисист из Южной Кореи Чхун Хён выступит на турнире категории ATP 250 в Атланте (США), информирует Tennis World USA.



22-летний спортсмен получил специальное приглашение от организаторов соревнований. Чхун Хён не выступал в туре с мая после поражения в первом круге на «Мастерсе» в Мадриде. Азиатский спортсмен был вынужден пропустить «Ролан Гаррос», а также все травяные турниры, включая Уимблдон.



Чхун Хён дебютировал на соревнованиях в Атланте в прошлом сезоне, но был вынужден зачехлить ракетку по итогам первого круга, уступив американцу Томми Полу.



Турнир в Атланте пройдёт с 21 по 29 июля. Призовой фонд соревнований составит $ 748 450.