Иснер снялся с турнира в Ньюпорте

Американский теннисист Джон Иснер отказался от выступления на турнире категории ATP 250 в Ньюпорте, информирует Tennis World USA.



Таким образом, 33-летний спортсмен не сможет защитить титул, завоёванный в прошлом году. Иснер восемь раз выступал на турнире в Ньюпорте и трижды становился его победителем (2011, 2012, 2017).



Накануне американец провёл тяжелейший полуфинал Уимблдона с южноафриканцем Кевином Андерсоном, проиграв в решающем сете со счётом 24:26. Продолжительность встречи составила 6 часов 36 минут.



Место Иснера в основной сетке турнира в Ньюпорте займёт испанец Марсель Гранольерс. Соревнования пройдут с 14 по 22 июля.

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