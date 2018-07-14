Андерсон: надеюсь, что смогу удержаться на высоком уровне

Южноафриканец Кевин Андерсон (8) прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером (9) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (7:9), 6:4, 26:24 в полуфинале Уимблдона.



«Прошедший матч превратился в сражение, которое отняло все силы. В подобных условиях приходится выходить за рамки обычного поединка или тактики. Не знаю, что двигало мной в этой игре, за исключением желания добиться итогового успеха. Я старался изо всех сил, чтобы выиграть этот матч. К счастью, мне удалось отыскать финишную черту. Очень горжусь, что сумел выйти в финал турнира «Большого шлема».



У меня нет каких-либо секретов. Я упорно работаю, меня подбадривает отличная команда. Конечно, есть аспекты, которые нуждаются в улучшении. Я демонстрирую отличный теннис, но при этом понимаю, что способен добиться прогресса со всех точек зрения: физической, эмоциональной, психологической. Надеюсь, что смогу удержаться на высоком уровне, поскольку у меня серьёзные цели», — цитирует Андерсона официальный сайт ATP.



В финале Андерсон сразится с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 12) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.