Модрич: приятно, что Джокович поддерживает сборную Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич пожелал всяческих успехов сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.



13 июля 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» не успел закончить полуфинальный матч Уимблдона с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча была перенесена на 14 июля после того, как Новак повёл со счётом 2:1 по сетам.



«Мы смотрели матч Джоковича в массажном зале. К сожалению, не успели досмотреть его игру с Надалем. Мы будем следить за ним дальше. Приятно, что он наш болельщик, и мы тоже желаем ему всяческих успехов», — передаёт слова Модрича корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.



Завтра, 15 июля, сборная Хорватии проведёт финальную игру чемпионата мира по футболу с командой Франции. Матч, который пройдёт на стадионе «Лужники», начнётся в 18:00 мск.

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.