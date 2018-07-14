Навратилова: Кербер осознает, что способна обыграть Серену Уильямс

18-кратная победительница серии турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова поделилась мнением о предстоящем женском финале Уимблдона с участием немки Анжелики Кербер и американки Серены Уильямс.



«Кербер осознает, что способна конкурировать с Сереной в финале турнира «Большого шлема». Более того, у неё есть опыт победы в таком поединке. У Кербер есть вера в успех, что может сыграть немаловажную роль в предстоящей встрече. Два года назад немка обыграла американку в финале Australian Open, а потом проиграла на аналогичной стадии на Уимблдоне. Думаю, что сейчас Кербер сильнее, чем два года назад.



Я уверена, что немецкая теннисистка не придаёт значения тому, насколько важна предстоящая игра для Уильямс. Американка постарается выиграть свой 8-й Уимблдон и завоевать 24-й титул «Большого шлема», что позволит ей встать в один ряд с Маргарет Смит-Корт. Безусловно, это серьёзная мотивация для Серены, но Кербер будет заботиться только о своей истории – у неё есть шанс впервые в карьере поднять над головой главный трофей Уимблдона», — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.