В 16:00 по московскому времени начнётся финальный матч Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», в котором немецкая теннисистка Анжелика Кербер (11) сразится с американкой Сереной Уильямс (25).



Спортсменки дважды встречались между собой в финалах турниров «Большого шлема», и оба раза это было в 2016 году. Кербер обыграла Серену на Australian Open, но опытная американка сумела взять реванш на Уимблдоне. Счёт личных встреч – 6-2 в пользу 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Кербер – С. Уильямс на Уимблдоне.



Если Уильямс станет победительницей Уимблдона-2018, то догонит по числу побед на мэйджорах легендарную Маргарет Корт.

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.