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Сизикова уступила Перрин на старте квалификации в Гштааде

Сизикова уступила Перрин на старте квалификации в Гштааде
Теннис / WTA

Россиянка Яна Сизикова не сумела преодолеть барьер первого квалификационного раунда на турнире категории International в Гштааде (Швейцария). В стартовом матче она уступила представительнице Австрии Конни Перрин (2) со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. Сизикова обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Перрин 2 эйса и 3 двойные ошибки, австрийка трижды брала подачу соперницы.

Ранее барьер первого отборочного раунда на соревнованиях в Швейцарии уверенно преодолела ещё одна россиянка, Вероника Кудерметова.

Кудерметова стартовала с победы в квалификации турнира в Гштааде
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