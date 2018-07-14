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Хьюитт получил «уайлд-кард» на турнир в Ньюпорте

Хьюитт получил «уайлд-кард» на турнир в Ньюпорте
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт получил приглашение выступить в парном разряде на турнире в Ньюпорте (США), сообщает Tennis World USA.

Экс первая ракетка мира планирует принять участие в соревнованиях вместе с соотечественником Джорданом Томпсоном. В нынешнем сезоне Хьюитт выступил на семи турнирах в парном разряде, включая Australian Open и Уимблдон. Заключительный матч австралийца в одиночном разряде состоялся на Australian Open 2016, в роли соперника выступил испанец Давид Феррер.

Турнир категории ATP 250 пройдёт в Ньюпорте с 14 по 22 июля. Призовой фонд соревнований в США составит $ 623 710.

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