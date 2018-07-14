Польская теннисистка Святек стала победительницей юниорского Уимблдона

Польская теннисистка Ига Святек выиграла юниорский Уимблдон, обыграв в финальном поединке представительницу Швейцарии Леони Кунг со счётом 6:4, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Святек выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, активно выиграла 33 очка и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету Кунг 1 эйс, 4 двойные ошибки, 10 виннеров, 16 неточностей и 4 упущенных брейк-пойнта.



Святек стала четвёртой польской теннисисткой, победившей на юниорском Уимблдоне в женском одиночном разряде. В 1995 году это сделала Александра Ольша, в 2005-м – Агнешка Радваньска, в 2007-м – Урсула Радваньска.