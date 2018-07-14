Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах

Немка Анжелика Кербер (11) впервые в карьере стала чемпионкой Уимблдона, в двух партиях победив американку Серену Уильямс (25) — 6:3, 6:3.



Поединок продолжался 1 час 7 минут. Кербер выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Уильямс 4 подачи навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Также отметим, что Анжелика набрала 10 «виннеров» и 5 невынужденных ошибок, а Серена — 23 и 24 соответственно.



Для Кербер это третий титул на турнирах «Большого шлема» после Australian Open и US Open в 2016 году. В финале Открытого чемпионата Австралии—2016 она также победила Серену Уильямс.

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.