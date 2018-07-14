С. Уильямс в третий раз потерпела поражение в финале Уимблдона

Американка Серена Уильямс, семикратная чемпионка Уимблдона в одиночном разряде, в третий раз проиграла в финале этих соревнований. Серена завоёвывала здесь титул в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах. В 2004-м Уильямс проиграла финал россиянке Марии Шараповой, а в 2008-м уступила старшей сестре, Винус. Интересно, что все поражения, включая сегодняшнее, Серена терпела в двух сетах.



Кроме того, немка Анжелика Кербер стала второй теннисисткой, которой Серена дважды проиграла в финале турнира «Большого шлема»: в 2016-м она уступила Анжелике в решающем матче Australian Open. До того дважды победить Серену в финале «Шлема» удавалось только Винус.