С. Уильямс не сумела догнать Корт по титулам на «Шлемах» в одиночном разряде

Американка Серена Уильямс не сумела догнать австралийку Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету Корт 24 победы (11 — после начала Открытой эры), в том числе полноценный «Большой шлем» в 1970 году, когда она выиграла все четыре турнира. Кроме того, Маргарет завоевала 19 титулов на «Шлемах» в женском парном разряде и 21 — в миксте.



Серена выиграла 23 «мэйджора» в одиночном разряде, что уже является рекордом Открытой эры. Ранее лучший результат в Открытой эре принадлежал немке Штеффи Граф (22 титула). Также на счету Уильямс-младшей 14 титулов в паре (все — вместе с Винус) и 2 победы в миксте (вместе с белорусом Максимом Мирным).

Кербер стала чемпионкой Уимблдона, обыграв С. Уильямс в двух сетах