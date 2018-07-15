Джокович: я очень доволен и чувствую удовлетворение от того, чего добился

Серб Новак Джокович прокомментировал свою победу над испанцем Рафаэлем Надалем в растянувшемся на два дня полуфинале Уимблдона (6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8) и поделился ожиданиями от финального поединка с южноафриканцем Кевином Андерсоном, который состоится в воскресенье.



«Я очень, очень доволен. После матчбола я эмоционально праздновал победу, потому что это были долгие 15 месяцев, во время которых я боролся с различными обстоятельствами. Чувствую удовлетворение от того, чего я сейчас добился.



Не знаю, буду ли я явным фаворитом финала. Думаю, шансы у нас примерно равны. В прошлом году он был в финале US Open и в целом сейчас играет в лучший теннис в своей жизни. Он вышел здесь в финал, победив в двух эпических пятисетовых марафонах. Ему почти нечего терять в этом финале, он будет мощно подавать и мощно бить. Надеюсь, я смогу выстоять», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Джокович в пяти сетах обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона