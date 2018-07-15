Надаль: я отдал в этом матче всё, что у меня было, но Джокович оказался сильнее

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал полуфинальный матч Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем, в котором он потерпел поражение со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (9:11), 6:3, 8:10.



«Думаю, я провёл отличный матч, в котором отдал всё, что у меня было. Это была великолепная битва, и Новак оказался сильнее. Поздравляю его. Таков наш спорт — вот и всё.



Обычно я очень критичен по отношению к себе, но сейчас могу сказать, что выполнял отличные удары, играл агрессивно. Я допускал ошибки, но не так много. Когда играешь в таком темпе, с таким уровнем риска, иногда ошибаешься.



Я чувствую, что упустил возможность постараться завоевать ещё один важный титул в своей карьере. Тем не менее, я отправляюсь отдыхать с чувством гордости за то, что сделал. Я провёл много матчей в нынешнем сезоне, и это моё второе поражение. Думаю, это отличный результат», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

Джокович в пяти сетах обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона