Синякова: не ожидала, что мы с Крейчиковой станем победительницами Уимблдона

Чешская теннисистка Катержина Синякова прокомментировала победу на Уимблдоне в женском парном разряде. В финальном матче она вместе с Барборой Крейчиковой (3) обыграла американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке (12) со счётом 6:4, 4:6, 6:0.



«Когда мы выходили на корт, то понимали, что игра будет непростой, поскольку это финал. Ты должен приложить максимальные усилия для того, чтобы завоевать титул. Каждый матч на Уимблдоне сложился для нас непросто. Перед стартом турнира я не ожидала, что мы станем его победителями. Теперь наш дуэт выиграл второй мэйджор кряду, это замечательно», — цитирует Синякову официальный сайт WTA.

Крейчикова и Синякова завоевали титул на Уимблдоне в парном разряде