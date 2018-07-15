Хенман: у Андерсона нет шансов на победу в финале Уимблдона

Экс четвёртая ракетка мира британец Тим Хенман считает, что южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (8) не сможет обыграть серба Новака Джоковича (12) в финале Уимблдона. В полуфинале Андерсон в пяти сетах обыграл американца Джона Иснера, на это ему потребовалось шесть с половиной часов.



«Когда в 2010 году мы увидели матч Иснер – Маю, то предполагали, что ничего подобного больше не произойдёт. В контексте поединка Андерсон – Иснер, я думаю, что южноафриканцу придётся очень тяжело в финале. Организаторам необходимо обсудить вопрос о введении тай-брейка в решающем сете на турнирах «Большого шлема». Я считаю, что у Андерсона нет никаких шансов в финале», — сказал Хенман в интервью BBC.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон – Джокович.

Джокович вернулся в финал спустя три года. Матчи 13-го дня Уимблдона В воскресенье состоится финал мужского Уимблдона между Джоковичем и Андерсоном, а также финал микста с участием Азаренко.