Донской сыграет с Лоренци в первом круге на турнире в Умаге

Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), который пройдёт с 16 по 22 июля.



Россиянин Андрей Рублёв, посеянный под четвёртым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником будет либо канадец Феликс Оже-Альяссим (WC), либо победитель квалификации. Ещё один представитель России Евгений Донской в стартовом матче сразится с итальянцем Паоло Лоренци. Победитель этого противостояния во втором круге встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром, посеянным под вторым номером.



Первой ракеткой соревнований в Хорватии является британец Кайл Эдмунд, который во втором круге сыграет с победителем матча Душан Лайович (Сербия) – Николоз Басилашвили (Грузия).



Вы можете ознакомиться с сеткой турнира на «Чемпионате».