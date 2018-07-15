Звонарёва встретится с Александровой в первом круге на соревнованиях в Бухаресте

Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории International, который пройдёт в Бухаресте (Румыния) с 16 по 22 июля. Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.



Россиянка Вера Звонарёва в первом круге встретится с соотечественницей Екатериной Александровой. Победительница этого матча в следующем раунде сразится с победительницей противостояния Ирина Бегу (Румыния, 3) – Онс Жабер (Тунис).



Первой ракеткой соревнований в Румынии является латвийка Анастасия Севастова, которая в стартовом круге сыграет со словенкой Далилой Якупович. Второй номер посева румынка Михаэла Бузэрнеску встретится с черногоркой Данкой Ковинич. Хорватка Петра Мартич, посеянная под четвёртым номером, сыграет с одной из победительниц квалификационных соревнований.



Вы можете ознакомиться с сеткой турнира на «Чемпионате».