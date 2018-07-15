Калинская, Вихлянцева и Родина узнали своих соперниц на турнире в Гштааде

Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории International в Гштааде (Швейцария), который пройдёт с 16 по 22 июля.



Первой сеяной стала француженка Ализе Корне, которая сыграет с кем-то из победительниц квалификации. Вторая ракетка турнира, шведка Юханна Ларссон, стартует с матча против швейцарки Леони Кюнг (WC). Два других специальных приглашения от организаторов получили ветераны тура — 39-летняя швейцарка Патти Шнидер, в 2016 году вернувшаяся в теннис после нескольких лет перерыва, и 38-летняя итальянка Франческа Скьявоне. Обе теннисистки входили в топ-10, а Скьявоне, кроме того, в 2010 году выиграла «Ролан Гаррос». Франческа в первом круге сыграет с австралийкой Самантой Стосур (5), а Патти — с кем-то из квалификации.



Все три российские теннисистки попали в нижнюю половину сетки. Анна Калинская сыграет с представительницей Болгарии Елицей Костовой, Наталья Вихлянцева — с немкой Моной Бартель, а Евгения Родина — с другой немецкой теннисисткой, Кариной Виттёфт (4).



Полную сетку турнира вы можете посмотреть на «Чемпионате».