Фиссетт: Серена ещё выиграет свой 24-й турнир «Большого шлема»

Уим Фиссетт, тренер Анжелики Кербер, которая победила Серену Уильямс в финале Уимблдона со счётом 6:3, 6:3, ответил на вопрос о том, сумеет ли американка завоевать свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и сравняться с рекордом Маргарет Корт.



«Я считаю, что Серена сможет это сделать. Даже в финале против Энжи уровень её игры в некоторых моментах был невероятным. Она мощно подавала и принимала, у неё получались фирменные удары. Она прибавляет и в передвижении по корту. Но было заметно, что ей не хватает сыгранных больших матчей. Никто не бросал ей настоящий вызов ни в Париже, ни на Уимблдоне до финала — я имею в виду вызов со стороны лучших теннисисток мира. Она не оказывалась в тяжёлых ситуациях. Думаю, пока ей этого не хватает. Но её игра никуда не делась, и она ещё победит на своём 24-м турнире „Большого шлема“, я почти уверен в этом», — приводит слова Фиссетта официальный сайт WTA.