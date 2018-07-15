Ватутин вышел в финал квалификации в Умаге, победив Разборщека

Россиянин Алексей Ватутин (3) уверенно вышел в финал квалификации грунтового турнира категории ATP 250 в Умаге (Хорватия), обыграв словенца Ника Разборщека (Alt) в двух сетах — 6:2, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Ватутин ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и использовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Разборщека 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



За выход в основную сетку Алексей поспорит с победителем матча между аргентинцами Марко Трунгеллити и Факундо Багнисом (5).