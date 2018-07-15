Касаткина, Азаренко, Медведев — о том, чем могли бы заниматься, кроме тенниса

Русскоговорящие теннисисты и теннисистки ответили на вопрос о том, чем могли бы заниматься, если бы не играли в теннис.



Елена Остапенко: «Думаю, я бы занималась бальными танцами. С 5 до 12 лет я серьёзно занималась ими, а потом выбрала теннис — совмещать их с теннисом было очень тяжело. Наверное, если бы не играла в теннис, то продолжала бы заниматься бальными танцами».



Виталия Дьяченко: «Я очень гибкая. Наверное, гимнастика или танцы».



Даниил Медведев: «Хочется сказать — футбол, но у меня бы нифига там не получалось. В детстве я очень хорошо плавал, а ещё я действительно очень хорошо играю в Play Station. Я всё время играю с друзьями, с другими теннисистами, но они чуть похуже, чем я. Во что играю в данный момент? Fortnite, и есть ещё такая играя — Rainbow Six. Знаю, что некоторые топ-теннисисты тоже играют — ну как топ, Тэйлор Фриц, Ник Кирьос — но я с ними не играл».



Дарья Касаткина: «Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что я в теннисе с шести лет. Честно, не знаю. Футболом бы, наверное, занималась. Ну в любом случае это было бы что-то, связанное со спортом, потому что с ним связана вся моя семья. Мой брат — нереальный фанат спорта, и не думаю, что я пошла бы каким-то другим путём.



Екатерина Макарова: „Не знаю, получилось бы у меня так же хорошо, как в теннисе, или нет, но мне бы очень хотелось пойти куда-то в танцы“.



Виктория Азаренко: „Я думаю, что много где могла бы добиться успеха. Наверное, в бизнесе. Ещё я очень хорошо играла на пианино. Ну у меня был выбор — теннис или пианино, так что, думаю, в музыке у меня бы тоже получилось неплохо.



Карен Хачанов: “Думаю, баскетболом. Я в школе играл за школьную команду, баскетбол мне всегда нравился, и рост мне тоже позволял. Но теннис я люблю больше».