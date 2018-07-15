Джокович: не уверен, что я — явный фаворит финала. Шансы примерно равны

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона, в котором он сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.



«Кевин тоже провёл на корте много часов за последние дни, но у него был день отдыха, который очень нужен на этой стадии турнира. Я бы хотел тоже получить выходной, но делать нечего. Приходится принять обстоятельствами такими, какие они есть.



Учитывая, что он только второй раз играет в финале турнира „Большого шлема“, терять ему практически нечего. Правда, если взять только последние пару лет, то и мне терять почти нечего. Я снова вышел в финал, где не был почти два года. Конечно, мы оба хотим выиграть этот матч и завоевать трофей. Не знаю, кто из нас победит, и не уверен, что я — явный фаворит. Думаю, шансы примерно равны, потому что он показывает лучший теннис в своей жизни», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Джокович вернулся в финал спустя три года. Матчи 13-го дня Уимблдона В воскресенье состоится финал мужского Уимблдона между Джоковичем и Андерсоном, а также финал микста с участием Азаренко.