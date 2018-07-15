Сок: победа вместе с одним из величайших парных игроков в истории многое значит

Американец Джек Сок поделился ощущениями после победы на Уимблдоне в парном разряде вместе с Майком Брайаном (его брат-близнец Боб Брайан восстанавливается после травмы бедра).



«Этот успех многое для меня значит. Я уже отведал вкус победы здесь в 2014 году — к сожалению, тогда в финале обыграл как раз этих ребят. Но, безусловно, тот титул помог мне увереннее чувствовать себя сейчас, когда я вышел на Центральный корт — ведь я не так часто там играл. К тому же моим партнёром был один из двух величайших парных игроков в истории тенниса. Его опыт, уверенность в себе, мудрость помогли мне почувствовать себя комфортно, расслабиться», — приводит слова Сока официальный сайт тура.