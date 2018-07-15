Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв в финале Андерсона

Серб Новак Джокович (12) в финале Уимблдона переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность поединка составила 2 часа 18 минут. 31-летний белградец, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, исполнил 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал все 4 брейк-пойнта и не проиграл ни одного гейма на своей подаче, отыграв 7 брейк-пойнтов. Новак активно выиграл 20 розыгрышей и допустил 13 невынужденных ошибок, а его оппонент создал 26 виннеров при 32 невынужденных.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Уимблдона Джокович — Андерсон.

Для Джоковича эта победа стала 13-й в карьере на турнирах серии «Большого шлема» в карьере и четвёртой на Уимблдоне.