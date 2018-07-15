Джокович — самый низко рейтинговый победитель Уимблдона за 17 лет

Серб Новак Джокович (12) в финале Уимблдона переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3). 31-летний белградец, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, стал самым низко расположенным в мужской табели о рангах победителем Уимблдона за 17 лет. В 2001 году титул сенсационно завоевал хорват Горан Иванишевич, который на тот момент являлся 125-й ракеткой мира.

В финале Уимблдона-2001 Иванишевич взял верх над австралийцем Патриком Рафтером. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 2:6, 9:7 в пользу представителя Хорватии.