Джокович — четвёртый теннисист в Открытой эре, выигравший Уимблдон 4 раза

Серб Новак Джокович стал четвёртым теннисистом в Открытой эре начиная с 1968 года, выигравшим мужской одиночный разряд Уимблдона как минимум четыре раза. В финале минувшего турнира Новак переиграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Лидером по количеству побед на Уимблдоне является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Американец Пит Сампрас является семикратным чемпионом соревнований, а швед Бьорн Борг — пятикратным. По три раза турнир выигрывали немец Борис Беккер, американец Джон Макинрой и австралиец Джон Ньюкомб.

Всего в активе Джоковича 13 побед на турнирах серии «Большого шлема».