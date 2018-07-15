Азаренко и Д. Маррей проиграли в финале Уимблдона в миксте

Белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей в финале смешанного парного разряда Уимблдона уступили американке Николь Меликар и австрийцу Александру Пейе (11) со счётом 6:7 (1:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. 38-летний Пейя и 24-летняя Меликар реализовали 1 брейк-пойнт из 5, не проиграв ни гейма на своей подаче.

И для Пейи, и для Меликар этот титул стал первым в карьере на турнирах серии «Большого шлема». Александр в финале Уимблдона-2015 в миксте уступил вместе с венгеркой Тимей Бабош. Меликар дошла до финала текущего Уимблдона и в женском парном разряде в дуэте с Кветой Пешке.