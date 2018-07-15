Джокович: в мире нет более удачного места для возвращения, чем Уимблдон

Серб Новак Джокович поделился эмоциями от победы над южноафриканцем Кевином Андерсоном со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3) в финале Уимблдона.

«Это было удивительно. Я впервые в жизни слышал, чтобы во время матча кто-то скандировал „папа, папа“. Я очень рад, что сын был здесь, вместе с моей женой и всей командой.

Я хочу поздравить Кевина с замечательной игрой. Мне очень повезло победить. Я очень благодарен всем, кто поддерживал меня, поскольку последние пару лет не были лёгкими, я впервые столкнулся с рядом травм. У меня было много сомнений, и я не знал, удастся ли вернуться. Но в мире нет более удачного места для возвращения. В детстве я всегда мечтал поднять над головой этот трофей. Это сакральное место для тенниса", — приводит слова Джоковича официальный сайт Уимблдона.